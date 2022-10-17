Степанакерт, , 15:08 — REGNUM Под Новый год состоятся премьеры Степанакертского русского драматического театра.

© Степанакертский русский драматический театр

Художественный руководитель театра Жанна Крикорова ежедневно проводит репетиции в мастерской СРДТ. В настоящее время идёт работа над пьесой «Пока она умирала» — новогодней комедии Натальи Птушкиной. Юные артисты театра репетируют пьесу Евгения Шварца «Дракон». Премьерные показы планируются в декабре.

Спектакли выйдут в свет при поддержке Организации ДИАЛОГ и доктора юридических наук Самвела Караханяна.

Степанакертский русский драматический театр был основан в 2022 году Александром Бордовым. Это первый в истории русский театр на карабахской земле. Формально он был учреждён в июле 2022 года, но месяцем ранее состоялась его первая премьера — спектакль «Голубцы по объявлению», лирическая комедия по пьесе А. Финка.

СРДТ был создан на базе студенческого театра Университета «Месроп Маштоц» — Арт-студии «Бродячая собака». Ценители театрального искусства с нетерпением ожидали премьерных показов студии. Все спектакли проходили с непременным аншлагом.

Свой первый поэтический спектакль «Подвал бродячей собаки» студия выпустила в феврале 2013 года. За годы своего существования арт-студия поставила 13 спектаклей. В 2013 году: «Подвал бродячей собаки» — поэзия серебряного века, «Твист и Окуджава» — поэзия 60-х годов 20 века; в 2014 году: «Место, где свет» — поэзия русского рока., «Дом любви лишенных» — поэзия Владимира Маяковского и Владимира Высоцкого; в 2015 году: «Тем выше музыка любви» — к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, «Не закрывайте сердцу рот» — поэзия серебряного века; в 2015–2016 годах: «Дед мороз приходит в полночь…дважды» — лирическая комедия в стихах.; в 2016 году: «Корабль, где сбываются сны о любви» — испанская поэзия; в 2017 голу: «Не стреляйте в белых лебедей» — поэзия бардов; в 2018 году: «Высоцкий» — поэзия В, Высоцкого, «Ретро FM» — комедия по пьесе Ричарда Баэра; в 2019 году: «Всё как у людей» — поэзия 21 века»; в 2020 году: «Дура» — иронический детектив по пьесе Марселя Ашара.

В 2017 году при студии была также создана детская группа, в истории которой уже 4 спектакля: «Золушка и рок-ролл», «Приключения в цветочном городе», «Семь желаний» и «Пушкин». Все спектакли были поставлены на русском языке.

В 2016 году «Бродячая собака» впервые приняла участие в международном фестивале в Санкт-Петербурге. В 2017 году состоялись первые гастроли в Ереван, с двумя спектаклями. В 2019 году «Бродячая собака» стала дипломантом всемирного театрального фестиваля «Театральная революция» в Тюмени.

Русский театр в Степанакерте призван не только удовлетворять эстетические потребности граждан НКР носителей русского языка, но, по идее его создателей, может стать мультикультурным пространством, которое, как минимум, на психологическом уровне поможет жителям преодолеть ощущение изолированности и выйти на уровень сопричастности к общечеловеческому.