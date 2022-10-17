Уфа, , 15:11 — REGNUM Затопленный памятник аркаимовского типа обнаружили в Башкирии. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии.

Осенью сезон археологических раскопок заканчивается Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что в ходе оцифровки территории Башкирии было обнаружено кругоплановое поселение, расположенное в глубокой пойме озера. Оно было открыто в ходе повторной обработки материалов, связанных с выявленными в 2020 году поселениями Сибаркуль-1 и Сибаркуль-2. Данные материалы были повторно обработаны по новым алгоритмам. Во время их детального анализа программа показала наличие еще одного объекта, относящегося к аркаимовскому кругу памятников, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что объект располагается в Абзелиловском районе на расстоянии 200 метров от поселений Сибаркуль-1 и Сибаркуль-2 в заболоченной пойме с высоким уровнем грунтовых вод, со всех сторон он закрыт высокой растительностью, в связи с этим его обнаружение стало возможным только с воздуха.

«Таким образом, включая укрепленные поселения Селек и Улак в Баймакском районе, на данный момент в Башкирии известно о пяти кругоплановых поселениях», — сообщает пресс-служба.