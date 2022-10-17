Москва, , 15:08 — REGNUM В обозримой перспективе ослабление рубля будет связано с очередными волнами санкционного давления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С другой стороны, на ослабление курса рубля будет влиять реализация нового бюджетного правила, предполагающего возможность влиять на курс с помощью операций ЦБ с валютами дружественных и нейтральных стран, — сказал Хачатурян. — Однако действие данных обстоятельств на курс рубля будет временным, так как до настоящего времени отсутствует ключевой фактор — рост импортных поставок товаров из нейтральных и дружественных стран, а также стабильной реализации параллельного импорта. Следовательно, добиться смещения показателей курса к искомым правительством и ЦБ 70-80 рублям в текущих условиях вряд ли возможно».

Как полагает Хачатурян, при сохранении условий с параллельным импортом и импортными поставками из дружественных и нейтральных стран, а также при условии сохранения на текущем уровне санкционного давления со стороны США и ЕС курс рубля к доллару и евро по итогам осени 2022 будет колебаться в диапазоне 60-66 рублей за доллар и 59-65 рублей за евро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребности пополнения бюджета могут потребовать от российских властей некоторого понижения валютного курса рубля.

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