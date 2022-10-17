Москва, 17 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В обозримой перспективе ослабление рубля будет связано с очередными волнами санкционного давления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«С другой стороны, на ослабление курса рубля будет влиять реализация нового бюджетного правила, предполагающего возможность влиять на курс с помощью операций ЦБ с валютами дружественных и нейтральных стран, — сказал Хачатурян. — Однако действие данных обстоятельств на курс рубля будет временным, так как до настоящего времени отсутствует ключевой фактор — рост импортных поставок товаров из нейтральных и дружественных стран, а также стабильной реализации параллельного импорта. Следовательно, добиться смещения показателей курса к искомым правительством и ЦБ 70-80 рублям в текущих условиях вряд ли возможно».

Как полагает Хачатурян, при сохранении условий с параллельным импортом и импортными поставками из дружественных и нейтральных стран, а также при условии сохранения на текущем уровне санкционного давления со стороны США и ЕС курс рубля к доллару и евро по итогам осени 2022 будет колебаться в диапазоне 60-66 рублей за доллар и 59-65 рублей за евро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребности пополнения бюджета могут потребовать от российских властей некоторого понижения валютного курса рубля.