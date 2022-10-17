Бишкек, 17 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил правительству применить льготный тариф на перевозку угля железнодорожным транспортом. Об этом стало известно сегодня, 17 октября, в ходе совещания по вопросу обеспечения населения и учреждений углем.

Krd.ru Железная дорога

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Глава государства обратил внимание на необходимость принять меры для недопущения чрезмерного роста цен на уголь для жителей страны во время отопительного сезона.

Также Жапаров отметил важность обеспечения тщательного контроля за реконструкцией и строительством энергетических объектов для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

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