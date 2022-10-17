Москва, , 15:06 — REGNUM Маржинальность российского рынка сладкой газировки рынка сохранится на уровне 30-40%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в скором времени может появиться акциз на сладкую газировку.

Банки с газировкой

«Очевидно, что предложение по введению акциза на сладкие газированные напитки преследует две цели: формирование дополнительного источника доходов бюджета и поддержка программ борьбы с диабетом, — сказал Хачатурян. — В случае введения указанного акциза приведённый прогноз по росту цен на сладкие газированные напитки можно смело повысить на 2-3% как в минимальной, так и в максимальной планке. Разумеется, это станет причиной замедления роста числа производителей таких напитков, но сам процесс импортозамещения не остановит».

Как полагает экономист, скорее можно будет говорить о начале процессов слияний и поглощений на этом рынке в 2023 году.

«Но, скорее всего, ассортимент сладких газированных напитков продолжит расширяться, так как, даже несмотря на появление нового акциза, уровень маржинальности данного рынка сохранится на уровне 30-40%», — подытожил Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что введение в РФ акциза на сладкую газировку может обернуться для экономики негативными результатами.

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