Париж, 17 октября 2022, 15:05 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправилась в Люксембург, сообщает Le Parisien.
Глава МИД Франции утром 17 октября отправилась в Люксембург на встречу со своими европейскими коллегами. В частности, в центре обсуждения ситуация вокруг киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Германию к европейской «солидарности» перед лицом резкого роста цен на энергоносители.
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