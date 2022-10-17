Москва, , 15:04 — REGNUM В России в преддверии новогодних праздников цены увеличатся, прибавив к традиционному осеннему росту ещё 1,4-1,8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Рост цен Forex-seal.ru

«Новогодние праздники — традиционный период подъема цен на продукты питания, но в 2022 году резонно предположить, что сдерживающие меры правительства и ФАС по контролю за деятельностью торговых сетей и товаропроводящих цепей позволят стабилизировать инфляцию в конце декабря, — сказал Хачатурян. — Однако, несмотря на действенность мер правительства, отменить объективные условия все равно не получится, и цены в преддверии новогодних праздников вырастут, прибавив к традиционному осеннему росту цен ещё 1,4-1,8%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России заканчивается период дефляции, связанный со сбором урожая.

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