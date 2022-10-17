Москва, 17 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. За оставшиеся два с половиной месяца 2022 года индекс потребительских цен в России вырастет в диапазоне 2-2,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Рост цен

«Очевидно, что период дефляции, связанный со сбором урожая, заканчивается и по мере снижения объемов собственных свежих овощей и фруктов, которые и были основными драйверами дефляции, потребительские цены будут расти, — сказал Хачатурян. — В условиях внешнеэкономического и внешнеполитического давления ключевой задачей правительства на осень 2022 года станет сдерживание потребительских цен, основным инструментом такого сдерживания станет поддержка тепличных хозяйств, способных производить овощи и фрукты круглогодично, а также ужесточение деятельности ФАС в отношении торговых сетей и товаропроводящий цепей. И в связи с этим можно предположить, что за оставшиеся два с половиной месяца 2022 года индекс потребительских цен вырастет в диапазоне 2-2,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ самый высокий рост цен в декабре 2022 покажет сфера услуг.