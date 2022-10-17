Бухарест, , 15:03 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал и обнародовал окончательный вариант пакета поправок к Трудовому кодексу страны, предусматривающих кардинальные изменения в юридических взаимоотношениях работодателей и сотрудников. Об этом 17 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, новый документ регулирует процесс оформления на работу, получения премий и отпускных средств, а также условий выхода в декрет и на пенсию для государственных служащих.

Кроме того, поправки гарантируют право сотрудника бюджетной сферы осуществлять деятельность на дому.

«Все это автоматически приводит наш КЗоТ в полное соответствие с самыми современными требованиями Евросоюза», — отметил Йоханнис.

Документ вступает в силу с 1 ноября текущего года.