Сеул, , 15:04 — REGNUM На протяжении четырех лет в Южной Корее ежегодно фиксируют более 200 преступлений, совершенных лицами, употребляющими наркотики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные полиции.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в стране данной категорией лиц было совершено 221 преступление, в 2019 году — 236 преступлений, в 2020 году — 182 преступления, в 2021 году — 230 преступлений.

Известно, что число лиц, употребляющих наркотики и совершающих преступления, увеличилось с 8887 в 2017 году до 10 626 в 2021 году.

За этот же период число иностранцев, задержанных по подозрению в хранении наркотиков, увеличилось в два раза с 624 до 1673.

44,4% преступлений пришлось на граждан Таиланда, 24,1% — на граждан Китая, 10,1% — на граждан Вьетнама.

С января по сентябрь 2022 года в Южной Корее по подозрению в хранении наркотиков было задержано 9422 человека, в том числе 1243 иностранца.