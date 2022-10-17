Майкоп, 17 октября 2022, 15:01 — REGNUM В Адыгее уравняли в правах на получение поддержки в виде единовременной выплаты мобилизованных в рамках призыва, контрактников и добровольцев. Все они получат по 100 тыс. рублей. Ранее такая выплата полагалась лишь призванным в рамках мобилизации и заключившим контракт.
Он также поручил главам муниципалитетов взять шефство над каждым бойцом и оказывать помощь их семьям, чтобы они, выполняя свой долг, не переживали о своих близких.
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