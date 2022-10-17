Майкоп, 17 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Адыгее уравняли в правах на получение поддержки в виде единовременной выплаты мобилизованных в рамках призыва, контрактников и добровольцев. Все они получат по 100 тыс. рублей. Ранее такая выплата полагалась лишь призванным в рамках мобилизации и заключившим контракт.

Адыгея

«Принято решение о региональной выплате в 100 тыс. рублей добровольцам. До этого такую выплату получали только мобилизованные и бойцы именного Майкопского артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева, призванные на военную службу по контракту», — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов .

Он также поручил главам муниципалитетов взять шефство над каждым бойцом и оказывать помощь их семьям, чтобы они, выполняя свой долг, не переживали о своих близких.