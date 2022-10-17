Рязань, , 15:01 — REGNUM Мобилизованные граждане из Тамбовской области проходят обучение на полигоне под Рязанью. Бойцы обеспечены всем необходимым, заявил губернатор Павел Малков, сообщает 17 октября пресс-служба правительства региона.

Подготовка резервистов https://www.ryazangov.ru

Губернатор в Рязани провёл рабочую встречу с главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части обеспечения всем необходимым бойцов, находящихся в учебном центре Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Правительство региона по необходимости докупает снаряжение и оснащение, которое не входит в установленные нормативы.

«Я уже несколько раз был в Сельцах, смотрел, как ведётся подготовка. Ребята обеспечены всем необходимым: обмундированием, экипировкой, современным оружием. Работают инструкторы из Минобороны РФ, МВД России, Рязанского училища ВДВ. Всё, что нужно для качественной подготовки мобилизованных, есть», — заверил Павел Малков.

На учебном полигоне проходят подготовку более 400 тамбовских мобилизованных.