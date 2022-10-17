Липецк, , 15:00 — REGNUM В Липецкой области все банки начали принимать заявки от мобилизованных граждан на кредитные каникулы. Об этом сообщили 17 октября в пресс-службе правительства Липецкой области.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На данный момент кредитные организации получили уже 84 таких заявки от мобилизованных липчан.

Как сообщил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов на еженедельном оперативном совещании, получить отсрочку можно и на ипотеку, и на потребительские займы. Также банки решают вопросы с кредитами, которые оформлены на родственников мобилизованных.

Во всех банках организованы горячие линии. Также для предпринимателей, попавших под мобилизацию, организована телефонная линия в центре «Мой бизнес»: 8-800-301-76-75.