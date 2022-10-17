Липецк, 17 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Липецкой области все банки начали принимать заявки от мобилизованных граждан на кредитные каникулы. Об этом сообщили 17 октября в пресс-службе правительства Липецкой области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

На данный момент кредитные организации получили уже 84 таких заявки от мобилизованных липчан.

Как сообщил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов на еженедельном оперативном совещании, получить отсрочку можно и на ипотеку, и на потребительские займы. Также банки решают вопросы с кредитами, которые оформлены на родственников мобилизованных.

Во всех банках организованы горячие линии. Также для предпринимателей, попавших под мобилизацию, организована телефонная линия в центре «Мой бизнес»: 8-800-301-76-75.