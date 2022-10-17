Бухарест, , 15:00 — REGNUM Министр обороны Румынии Василе Дынку в срочном порядке был вызван на специальное заседание румынского правительства из-за высказываний главы военного ведомства относительно ситуации на территории бывшей УССР. Об этом 17 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно распространенной информации, несколько дней назад Дынку призвал официальный Киев пойти на прямые мирные переговоры с Москвой.

«Это позволит избежать новых жертв в регионе и разрядить общую нервозность в мире», — отметил, в частности, он. При этом Дынку подчеркнул, что посредником в «примирении Киева и Москвы должны выступить страны НАТО».

По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, позиция Дынку «является личным мнением главы минобороны, не соответствующим политике Бухареста». «Мы дадим поведению министра соответствующую оценку», — сказал глава румынского правительства.

Напомним, ранее власти Румынии осудили специальную военную операцию РФ на территории б. УССР.