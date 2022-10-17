Жиздра, Калужская область, , 15:02 — REGNUM Случаи фиктивного установления отцовства иностранными гражданами в отношении детей, являющихся гражданами России, в целях последующего получения вида на жительство в Российской Федерации установлено прокуратурой Жиздринского района, сообщила 17 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверкой установлено, что гражданка Российской Федерации обратилась в отдел ЗАГС с заявлением об установлении отцовства пятью иностранными гражданами в отношении её пяти родных детей, о чём были составлены актовые записи отделом ЗАГС. Двое из пяти предполагаемых отцов, в период рождения детей, на территории Российской Федерации не находились. Женщина оформила отцовство на детей за денежное вознаграждение.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковые заявления о признании действий по установлению отцовства фиктивными. Рассмотрение заявлений находится на контроле прокуратуры», — отметила Искрина Басулина.

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