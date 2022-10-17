Жиздра, Калужская область, 17 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Случаи фиктивного установления отцовства иностранными гражданами в отношении детей, являющихся гражданами России, в целях последующего получения вида на жительство в Российской Федерации установлено прокуратурой Жиздринского района, сообщила 17 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Проверкой установлено, что гражданка Российской Федерации обратилась в отдел ЗАГС с заявлением об установлении отцовства пятью иностранными гражданами в отношении её пяти родных детей, о чём были составлены актовые записи отделом ЗАГС. Двое из пяти предполагаемых отцов, в период рождения детей, на территории Российской Федерации не находились. Женщина оформила отцовство на детей за денежное вознаграждение.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковые заявления о признании действий по установлению отцовства фиктивными. Рассмотрение заявлений находится на контроле прокуратуры», — отметила Искрина Басулина.