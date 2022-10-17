Кишинёв, 17 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Грузия может пересмотреть безвизовый режим с Россией из-за наплыва российских граждан в последнее время. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили 17 октября на пресс-конференции в Кишинёве.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества», — сказала Зурабишвили.

Она добавила, что решать это предстоит обществу и правительству республики. Сама Зурабишвили отметила, что не видит угроз из-за потока приезжающих из России. Она добавила, что многие из них это — уроженцы Грузии.

Президент Молдавии Майя Санду, которая также участвовала в пресс-конференции, заявила, что на молдавской границе граждан РФ подвергают дополнительным проверкам.

Стоит отметить, что об «угрозе», которую якобы Грузии несёт наплыв жителей России, постоянно заявляют лидеры оппозиционных партий. В правительстве обвиняют их в кратном преувеличении данных.