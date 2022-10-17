Прокуратура предъявила претензии по поводу состояния шлюзов в Прикамье
Пермь, 17 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Пермском крае шлюзы находятся в ненадлежащем техническом состоянии. Об этом сообщили 17 октября в Уральской транспортной прокуратуре.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Прохождение шлюза
В ходе проверки выяснилось, что Пермский и Чайковский шлюзы имеют дефекты рабочих ворот. Частично нарушено их антикоррозионное покрытие, не завершены ремонтные работы. За допущенные нарушения начальник Чайковского шлюза привлечен к дисциплинарной ответственности.
В адрес руководителя администрации «Камводпуть» внесено представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения учреждение запланировало ремонтные работы после завершения навигационного периода.