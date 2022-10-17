Чебоксары, 17 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Чебоксарах к одному году ограничения свободы приговорена женщина-водитель троллейбуса, по вине которой пострадала 83-летняя женщина. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Чту21.рф Чебоксарский троллейбус

Днем 7 апреля 2022 года водитель троллейбуса начала движение с остановки «Северная клиника», не заметив, что одна из пассажирок замешкалась на выходе. В результате пенсионерку зажало в дверном проеме. После остановки троллейбуса двери открылись и женщина выпала на дорогу, получив серьезную травму руки.

В ходе следствия водитель полностью признала свою вину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в январе в Казани пенсионерку зажало дверьми троллейбуса, и транспортное средство протащило ее по дороге. Женщина погибла на месте происшествия.

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