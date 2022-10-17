Москва, , 14:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своей речи по случаю воссоединения России с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями не ответил на очень важный вопрос, связанный с тем, кто разрушал нашу оборонную сферу и высокие технологии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент России совершенно справедливо сказал, что на западе очень много дутого: все эти IPO капитализация все эти таскать какие-то виртуальные структуры с их огромной якобы стоимостью. Он прав в этом, но это часть правды. Другая часть правды состоит в том, что Запад не разрушал свой военно-промышленный комплекс, и оружие, которое сейчас поставляет [киевскому режиму] высококлассное. И военно-промышленный комплекс Запада мощнее, чем наш. А мы свой разрушали и одним из главных разрушителей был Анатолий Чубайс, который даже объяснял, что он сознательно уничтожает все высокотехнологические производительные силы… Он этого уничтожал при Ельцине, будучи прихватизатором», — заявил Кургинян.

Далее политолог задал логичный вопрос, почему после этого данный человек уже при президенстве Владимира Путина начал руководить корпорацией «Роснано»? Другим вопросом является, в рамках какой философии уничтожитель высокотехнологического сектора и вообще высококачественных производительных, оказался вновь руля.

«Что он на ней сделал, кроме того, что проявил полную неспособность созидать, что было ясно изначально и не слабую способность обогащаться? Чем занималась «Сколково»? Мы пытались восстанавливать высшее производительные силы, позволяющие нам в том числе и создавать новый тип оружия? Нет мы не пытались. Спасались отдельные заводы. Это замечательно создавались какие-то контуры — прекрасно. Но системно этого не было почему в рамках какой философии? В рамках той же философии догоняющей модернизации или вот это слепого арабского тупого подорожания, согласно которому хэллоуи Запада должны были у этого Запада что-нибудь и сюда перенести. Эта философия дала какие-то результаты? Нет!», — продолжил политолог.

По его словам, все это надо каким-то образом констатировать, объяснить, признать, и все следствия из этого нужно вывести, а также нужно ответить на вопрос как это надо менять. Притом, что это нельзя менять просто какими-то отдельными, пусть необходимыми оперативными мероприятиями. Но этого недостаточно. А без этой достаточности система не выдержит, общество не выдержит и произойдет катастрофа.