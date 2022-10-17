Москва, 17 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своей речи по случаю воссоединения России с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями не ответил на очень важный вопрос, связанный с тем, кто разрушал нашу оборонную сферу и высокие технологии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Президент России совершенно справедливо сказал, что на Западе очень много дутого: все эти IPO, капитализация, все эти, так сказать, какие-то виртуальные структуры с их огромной якобы стоимостью. Он прав в этом, но это часть правды. Другая часть правды состоит в том, что Запад не разрушал свой военно-промышленный комплекс, и оружие, которое сейчас поставляет [киевскому режиму], высококлассное. И военно-промышленный комплекс Запада мощнее, чем наш. А мы свой разрушали, и одним из главных разрушителей был Анатолий Чубайс, который даже объяснял, что он сознательно уничтожает все высокотехнологические производительные силы… Он это уничтожал при Ельцине, будучи прихватизатором», — заявил Кургинян.

Далее политолог задал логичный вопрос, почему после этого данный человек уже при президенстве Владимира Путина начал руководить корпорацией «Роснано»? Другим вопросом является, в рамках какой философии уничтожитель высокотехнологического сектора и вообще высококачественных производительных [сил] оказался вновь у руля.

«Что он на ней сделал, кроме того, что проявил полную неспособность созидать, что было ясно изначально, и неслабую способность обогащаться? Чем занималось «Сколково»? Мы пытались восстанавливать высшие производительные силы, позволяющие нам в том числе и создавать новый тип оружия? Нет, мы не пытались. Спасались отдельные заводы. Это замечательно, создавались какие-то контуры — прекрасно. Но системно этого не было почему, в рамках какой философии? В рамках той же философии догоняющей модернизации или вот это слепого арабского тупого подражания, согласно которому холуи Запада должны были у этого Запада что-нибудь и сюда перенести. Эта философия дала какие-то результаты? Нет!» — продолжил политолог.

По его словам, все это надо каким-то образом констатировать, объяснить, признать, и все следствия из этого нужно вывести, а также нужно ответить на вопрос как это надо менять. При том, что это нельзя менять просто какими-то отдельными, пусть необходимыми, оперативными мероприятиями. Но этого недостаточно. А без этой достаточности система не выдержит, общество не выдержит, и произойдет катастрофа.