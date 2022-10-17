Люксембург, 17 октября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Европейский союз должен отреагировать на «поставку» Ираном в адрес России беспилотных летательных аппаратов, которые используются в действиях против Киева. Об этом в Люксембурге, где проходит заседание министров иностранных дел государств сообщества, 17 октября заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Иран со своими поставляемыми России беспилотными аппаратами и ракетами становится сообщником в войне. Ответом на это должны быть санкции», — приводит ТАСС слова литовского министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация США неоднократно заявляла о том, что Россия закупает в Иране беспилотники различных типов. Так, в конце августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон считает, что Россия получила БПЛА типа Mohajer-6 и Shahed («Мохаджер-6» и «Шахед») из Ирана в течение нескольких дней в августе. Официального подтверждения этой информации не поступало.

При этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема закупки Россией иранских беспилотников искусственно вбрасывалась в СМИ США.

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