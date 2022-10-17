Москва, 17 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Дмитрий Наумов

Rzd.ru Восточный полигон

Важными новостями прошлой недели стало согласование странами ЕС нового пакета санкций в части установления потолка цен на нефть и как ответная мера — решение России, Саудовской Аравии и других производителей из ОПЕК+ снизить добычу черного золота на 1-2 млн баррелей в сутки.

Следует ожидать не только сокращения добычи, но и переориентирования рынка сбыта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в сторону которого и без того в последние годы устремлен главный вектор развития. Однако из-за нехватки трубопроводных мощностей нефтяники рассчитывают задействовать железнодорожное сообщение, существенно потеснив в перевозках по БАМу и Транссибу прежде всего угольщиков. В то же время на этой неделе вице-премьер Александр Новак заявил о планах перенаправить экспорт 25 млн тонн угля с запада на восток. В связи с этим особо остро встает вопрос ускорения модернизации Восточного полигона, тема расширения которого обсуждается в последнее время практически на всех знаковых мероприятиях с участием государства и бизнеса.

Так, на прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме была озвучена сумма освоенных инвестиций за девять месяцев текущего года — около 78 млрд рублей, что сопоставимо с бюджетом стройки за весь 2021 год.

По предварительным итогам 2022 года, суммарная провозная способность загруженного на 100% Восточного полигона должна увеличиться в сравнении с прошлым годом на 14 млн тонн — со 144 млн тонн до 158 млн тонн. В настоящее время идет реализация второго этапа модернизации БАМа и Транссиба, главная цель которого увеличение грузоперевозок к 2024 году до 180 млн тонн.

Эксперты справедливо считают, что этого может оказаться недостаточно, учитывая прогнозируемое увеличение транзитных контейнерных перевозок в четыре раза. Теперь существенные коррективы в планы внесет экспорт нефти и дополнительные объемы угля. В этих условиях привлечение частного капитала к опережающему строительству значимых объектов будет крайне необходимо, поскольку речь идет о значительных финансовых затратах.

Для сравнения — объем вложений в проект до 2024 года составляет 894 млрд рублей, а в рамках третьего этапа модернизации может потребоваться, по разным оценкам, от 2 до 4 трлн рублей. К расширению восточного полигона могут быть привлечены средства Газпромбанка и силы Группы компаний Бамтоннельстрой-Мост (ГК БТС-МОСТ). По словам гендиректора АО «Трансэнерком» Олега Шевцова, существующие у Газпромбанка и ГК БТС-МОСТ возможности позволят уже сейчас приступить к проектированию и строительству технически сложных объектов следующего этапа модернизации: «Первый даст финансирование, второй — более 10 тыс. специалистов», которые имеют опыт возведения сложнейших объектов. «Бамтоннельстрой-Мост» построил более 2800 искусственных сооружений, в том числе больше 100 км тоннелей.

Расширение Восточного полигона имеет колоссальное значение для развития регионов Сибири и Дальнего Востока. Модернизация БАМа и Транссиба в перспективе создала бы больше 100 тыс. рабочих мест, не говоря уже о запуске десятков инвестпроектов.

Динамичное развитие, по данным аналитиков, обеспечило бы 3% прироста ВВП. Нынешняя крайне непростая ситуация, безусловно, внесет коррективы в эти оптимистичные прогнозы. Тем более важно именно сегодня максимально мобилизовать все возможные ресурсы для завершения масштабного инфраструктурного проекта, от которого, по сути, зависит российская экономика.