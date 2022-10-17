Осло, 17 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Четверо российских граждан помещены под стражу в провинции Нурланн на севере Норвегии за фотосъёмку запрещённого объекта. Об этом сообщает полиция норвежской провинции.

(сс) Rodrigo Silva Тромсё. Норвегия

Троих мужчин и женщину задержали ещё 11 октября. Полиции стало известно, что люди, передвигавшиеся на автомобиле с российским номером, делали снимки объекта, подпадающего под запрет на фотосъёмку.

У российских граждан нашли «большое количество фотооборудования и относительно обширный фотоматериал». Это стало основанием для ареста. Решение о помещении под стражу на семь дней принял 14 октября окружной суд Хельгеланна.

Граждане России прибыли в страну через Финляндию. Снимки они делали обычными фотокамерами, а не с помощью беспилотников, что запрещено в Норвегии для граждан РФ.

Дальнейшая судьба задержанных зависит от того, что изображено на их снимках. Во время допроса они рассказали, что прибыли в страну как туристы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в норвежском аэропорту Тромсё задержали гражданина России с беспилотником. У мужчины также нашли фототехнику и карты памяти.

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