Роттердам, Нидерланды, 17 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Капитан голландского футбольного клуба «Фейеноорд» Оркун Кёкчю отказался носить капитанскую повязку с символикой ЛГБТ в матчах чемпионата Нидерландов. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба клуба.

ЛГБТ-флаг

«Я решил не носить радужную капитанскую повязку в следующем матче. Думаю, важно подчеркнуть, что я уважаю всех, независимо от религии, происхождения или предпочтений», — сказал Кёкчю.

Он добавил, что не может чувствовать себя комфортно в этой капитанской повязке.

Также 21-летний футболист выразил надежду, что его выбор, сделанный из религиозных убеждений, также заслуживает уважения.