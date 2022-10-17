Анкара, 17 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готов к встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Мы всегда готовы к такой встрече, подобное рандеву было в ходе Дипломатического форума в Анталье. Для нас проблем нет, но никакой конкретики по дате на данный момент нет», — сказал он на пресс-конференции.

Чавушоглу добавил, что спецпредставители Турции и Армении поддерживают связь для проведения очередной встречи в рамках процесса нормализации.