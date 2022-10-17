Ставрополь, 17 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Ставропольский край прибыли еще 26 вынужденных переселенцев из Донбасса. Их разместили в Изобильненском округе, предоставив для проживания места на базе «Чистые пруды», сообщил глава округа Владимир Козлов.

Cap.ru Встреча беженцев из Донбасса

«Сегодня посетил пункт временного размещения, расположенный на базе «Чистые пруды» станицы Рождественской. Здесь разместились 26 человек вынужденно покинувших территорию ДНР и ЛНР, в том числе двухлетний ребёнок. Социальные учреждения оказывают им необходимую помощь в получении выплат, юридической консультации, в оформлении на работу и выдаче паспортов», — сообщил глава округа в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край принял около 1500 вынужденных переселенцев с территории бывш. УССР. Для обеспечения их питанием и размещением правительство РФ на днях выделило краю около 44 млн рублей.