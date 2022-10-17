Париж, 17 октября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Нефтяная компания TotalEnergies подтверждает продление скидки в 20 евроцентов за литр до середины ноября, передает BFM TV.

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Скидка в 20 евроцентов от TotalEnergies изначально предоставлялась на период с 1 сентября по 1 ноября на заправочных станциях, а затем должна была снизиться до 10 евроцентов за литр к 31 декабря.

Скидка добавляется к государственной помощи в размере 30 евроцентов, также продленной до середины ноября, когда с 1 ноября скидка от государства должна была сократиться до 10 евроцентов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о продлении скидки в размере 30 центов за литр топлива на заправочных станциях до середины ноября, заверив, что компания Total также продлит скидку в размере 20 центов.