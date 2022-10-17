Баку, 17 октября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Свои обязательства по сокращению нефтедобычи по следке ОПЕК+ на 32,2% перевыполнил в сентябре 2022 года Азербайджан. Это 17 октября следует из обнародованных азербайджанским министерством энергетики данных.

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«Суточная добыча нефти в Азербайджане в сентябре составила 543 тыс. баррелей», — говорится в сообщении.

В то же время, квота Азербайджана на нефтедобычу в сентябре текущего года составляла 718 тыс. баррелей ежесуточно, в результате чего республика перевыполнила свои обязательства по её сокращению на 32,2%.

Отметим, квота Азербайджана на октябрь 2022 года составляет 717 тыс. баррелей ежесуточно, в ноябре — 684 тыс. баррелей.