Салехард, , 14:49 — REGNUM Правительство ЯНАО и предприятия ТЭК помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Бойцов ЯНАО обеспечили квадрокоптерами Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Для наших подразделений закупили пять внедорожников. Автомобили сейчас в Тюмени, уже вручили два «Патриота». Приобрели и передали 15 квадрокоптеров, которые помогут в выполнении боевых задач. Ребята уже осваивают управление дронами», — перечислил глава ЯНАО.

Внедорожники для бойцов ЯНАО Пресс-служба губернатора ЯНАО

Также, по словам Дмитрия Артюхова, закуплены термобельё, генераторы и инструменты, четыре полевые кухни

Военно-полевая кухня от ЯНАО Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава ЯНАО отметил, что к финансированию дополнительного обеспечения мобилизованных и участников СВО подключились предприятия топливно-энергетического комплекса.

Инструменты для ямальских бойцов Пресс-служба губернатора ЯНАО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойцы подразделения с Ямала сейчас находятся на дополнительной подготовке в Южном федеральном округе.

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