Салехард, 17 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Правительство ЯНАО и предприятия ТЭК помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Бойцов ЯНАО обеспечили квадрокоптерами

«Для наших подразделений закупили пять внедорожников. Автомобили сейчас в Тюмени, уже вручили два «Патриота». Приобрели и передали 15 квадрокоптеров, которые помогут в выполнении боевых задач. Ребята уже осваивают управление дронами», — перечислил глава ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Внедорожники для бойцов ЯНАО

Также, по словам Дмитрия Артюхова, закуплены термобельё, генераторы и инструменты, четыре полевые кухни

Пресс-служба губернатора ЯНАО Военно-полевая кухня от ЯНАО

Глава ЯНАО отметил, что к финансированию дополнительного обеспечения мобилизованных и участников СВО подключились предприятия топливно-энергетического комплекса.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Инструменты для ямальских бойцов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойцы подразделения с Ямала сейчас находятся на дополнительной подготовке в Южном федеральном округе.