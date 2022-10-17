Предприятия ТЭК помогают в обеспечении бойцов с Ямала
Салехард, 17 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Правительство ЯНАО и предприятия ТЭК помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«Для наших подразделений закупили пять внедорожников. Автомобили сейчас в Тюмени, уже вручили два «Патриота». Приобрели и передали 15 квадрокоптеров, которые помогут в выполнении боевых задач. Ребята уже осваивают управление дронами», — перечислил глава ЯНАО.
Также, по словам Дмитрия Артюхова, закуплены термобельё, генераторы и инструменты, четыре полевые кухни
Глава ЯНАО отметил, что к финансированию дополнительного обеспечения мобилизованных и участников СВО подключились предприятия топливно-энергетического комплекса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойцы подразделения с Ямала сейчас находятся на дополнительной подготовке в Южном федеральном округе.