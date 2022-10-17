Брюссель, , 14:49 — REGNUM Европейский союз активизирует усилия по защите критически важной инфраструктуры от диверсий, которые в последние недели вызывают большую тревогу в ЕС.

Европейская комиссия dimitrisvetsikas1969

Европейская комиссия на этой неделе будет рекомендовать странам — членам ЕС усилить сотрудничество и провести стресс-тесты ключевых объектов инфраструктуры, начиная с энергетики и заканчивая другими секторами в зоне риска, такими как связь, транспорт и космос, согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News. ЕС также создаст план реагирования на будущие кризисы подобного рода.

Уязвимость ЕС стала очевидной в конце сентября, когда на газопроводах «Северный поток» произошли четыре крупные утечки газа в результате предполагаемых взрывов. Помимо этого, на севере Германии на несколько часов остановилось железнодорожное сообщение из-за повреждения системы радиосвязи, а утечка нефти в трубопроводе «Дружба» на территории Польши вызвала новые опасения из-за возможных диверсий, однако позднее авторитетные органы пришли к выводу о том, что это, скорее всего, был несчастный случай.

СВО России на территории б. УССР «принесла новый набор угроз, которые часто объединяются в гибридную атаку, — отмечается в документе. — Это стало очевидным после явной диверсии на газопроводах «Северный поток».

В отдельном плане действий по цифровизации энергетической системы Еврокомиссия также определит, где существуют риски кибербезопасности, растущие по мере децентрализации энергосистемы. Предполагается, что законы, касающееся уязвимостей газовых и водородных сетей, в случае их принятия начнут действовать с 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии указали на причастность Запада к атакам на «Северные потоки»