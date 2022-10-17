Уфа, 17 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Меморандум о наращивании торгового сотрудничества подписан между министерством торговли и услуг Башкирии и торговой палатой Ирана. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Меморандум был подписан в рамках визита делегация Башкирии в Иран.

Сообщается, что Башкирия и Иран намерены развивать сотрудничество между предприятиями торговли, пищевой перерабатывающей промышленности, наладить взаимные поставки продовольствия.

«Цель нашего визита — дальнейшее укрепление и наращивание взаимного товарооборота между республиками. Уже состоялись b2b-переговоры в рамках встречи в совместной Ирано-Российской торговой палате. Там же провели презентацию инвестиционного и экономического потенциала Башкирии. Предприниматели обеих сторон рассказали о своих компаниях», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг БашкирииАлексея Гусева.

Сообщается, что товарооборот между Ираном и Башкирией постоянно увеличивается. С января по июнь 2022 года взаимный товарооборот между страной и российской республикой вырос на 58% в сравнении с уровнем прошлого года и составил $53,7 млн, включая экспорт — $52,2 млн (рост на 53,5%), импорт — $1,5 млн (рост в 46 раз).