Вашингтон, , 14:46 — REGNUM США должны всячески способствовать тому, чтобы киевский режим пошел на переговоры с Россией по введению режима прекращения огня на территории бывшей УССР, пишет бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в статье, вышедшей 17 октября в Responsible Statecraft.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, о том, что ситуация на территории бывшей УССР становится более опасной, свидетельствуют четыре недавних события, которым относятся воссоединение с Россией Донецкой и Луганских Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, диверсии на «Северных потоках», теракт на Крымском мосту и, наконец, ракетные удары по территории бывшей УССР.

Мэтлок указывает на то, что недостижимые цели поставили и Москва, и Киев. Так, никто на международной арене не признает воссоединения России с этими территориями. Киев же — даже поддерживай его НАТО — не сможет создать стабильное и работоспособное государство в границах, которые существовали после 1991 года.

«Если [киевский режим] попытается вернуть себе эти территории силой и будет поощряться и подталкиваться к этому США и НАТО, Россия (а не только президент России Владимир Путин), скорее всего, уничтожит [киевский режим] в ответ. Реальность побеждает иллюзию всякий раз, когда они конфликтуют», — подчеркнул дипломат.

По его словам, единственным практическим способом остановить нынешние боевые действия было бы достижение соглашения о прекращении огня. Такой шаг для Киева будет непрост, но реальность такова, что если конфликт продолжится, Россия способна нанести киевскому режиму ущерб больший, чем наоборот.

«Как основной поставщик оружия [киевскому режиму], США должны побуждать [киевский режим] согласиться на прекращение огня. Как инициатор самых карательных санкций в отношении России, США должны использовать свои рычаги воздействия, чтобы побудить Россию согласиться на настоящие переговоры во время прекращения огня», — подчеркнул он.

Мэтлок заявил о том, что для успеха переговоров они должны вестись в частном порядке, что потребует восстановления американо-российской дипломатии.

«За последние несколько лет в результате взаимных высылок в обеих странам почти не осталось дипломатических представителей другой стороны. Тем не менее, если есть желание говорить и договариваться, пути можно найти. Пока кажется, что не хватает как раз воли», — написал он.

«В настоящее время ни одна из соответствующих сторон конфликта [на территории бывшей УССР], похоже, не желает прекратить боевые действия и вступить в настоящие переговоры, чтобы установить мир. Пока это не изменится, пока боевые действия не прекратятся и не начнутся серьезные переговоры, мир так и будет двигаться к такому развитию событий, при котором мы все проиграем», — заключил он.