Сеул, , 14:45 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин отправился с визитом во Вьетнам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Вьетнам Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Известно, что глава внешнеполитического ведомства посещает Вьетнам по приглашению главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона.

Пак Чин встретиться с вьетнамским коллегой, нанесет визит вежливости президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку,а также встретится с соотечественниками и представителями южнокорейских компаний.

Ожидается, что стороны обсудят пути укрепления сотрудничества по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, отношения между Южной Кореей и странами АСЕАН, ситуацию на Корейском полуострове.