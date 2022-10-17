Сеул, 17 октября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин отправился с визитом во Вьетнам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Вьетнам

Известно, что глава внешнеполитического ведомства посещает Вьетнам по приглашению главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона.

Пак Чин встретиться с вьетнамским коллегой, нанесет визит вежливости президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку,а также встретится с соотечественниками и представителями южнокорейских компаний.

Ожидается, что стороны обсудят пути укрепления сотрудничества по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, отношения между Южной Кореей и странами АСЕАН, ситуацию на Корейском полуострове.