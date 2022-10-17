Кабул, 17 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Должностные лица управления полиции Кабула заявили, что за последнюю неделю они арестовали более 50 человек в связи с уголовными преступлениями, совершёнными в городе.

Fokusutama.com Арест

Халид Задран, пресс-секретарь полицейского управления столицы Афганистана, заявил 17 октября: «Количество уголовных преступлений в городе Кабуле уменьшается день ото дня, и мы пытаемся свести этот показатель к нулю».

«За прошедшую неделю было зафиксировано около 50 уголовных происшествий в разных районах Кабула, из которых 44 находятся в стадии расследования», — уточнил он.

По словам Задарана, к ним относятся убийства, кражи, угон автомобилей, издевательства над людьми, в связи с чем 53 преступника задержаны, ещё 14 удалось скрыться, силовики пытаются их задержать и передать в руки закона.

«В целях сокращения преступности мы еженедельно проводим совещания по вопросам безопасности с участием начальников зон безопасности, квартальных юристов и влиятельных людей, и при их координации мы свести к нулю преступность в городе Кабуле», — заявил представитель полицейского управления Кабула.

По его словам, в различных частях афганской столицы действуют контрольно-пропускные пункты, которые эффективно снижают количество уголовных преступлений, и «поддержка людей в этом отношении впечатляет».

Напомним, на днях в Кабуле двое воров, укравших 5 миллионов афгани наличными у пункта обмена валюты в пятой зоне безопасности города Кабула, были арестованы сотрудниками службы безопасности этой зоны.

Жители Кабула говорят, что если не относиться к преступлениям серьёзно, в городе, как и раньше, будет высокий уровень преступности, и никто не будет чувствовать себя застрахованным от уголовников.

«Количество уголовных преступлений уменьшилось по сравнению с прошлым, но в некоторых закоулках прячутся воры, и мы просим «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьёзно разобраться с преступниками, чтобы никто не посмел совершать преступления, особенно кражи и убийства», — говорит Мохаммад Фахим, житель столицы.

Эксперты считают наличие административной коррупции в органах безопасности, юстиции и судебных органах одним из важнейших факторов высокого уровня преступности.