Архангельск, 17 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Архангельская область дополнительно получит почти 2,2 млрд рублей на выполнение программы расселения аварийного жилья. Об этом сообщает правительство региона.

(сс) nattanan23 Собственное жилье

«Средства будут направлены на увеличение стоимости контрактов для закупки строительных ресурсов, которые заметно подорожали, — пояснил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Рожин. — Теперь все строительные программы обеспечены средствами для закупки стройматериалов, цена которых возросла. Уровень софинансирования Архангельской области остается прежним — два процента».

Финансирование поступит в регион до конца 2022 года. Помимо Архангельской области, дополнительные средства получат еще 42 региона на общую сумму 24 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области в 2022 году собираются расселить 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья.