Ярославль, , 15:05 — REGNUM Ярославском путешественнику Богдану Булычёву аннулировали визу в США. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

Богдан Булычев vk.com/thebogdee

«В декабре получил американскую визу (на три года), для реализации большой международной экспедиции Москва — Нью-Йорк. Сегодня с утра пришло уведомление от посольства, где выдавали визу. Пишут, мол, ничего личного, но твоя американская виза с сегодняшнего дня аннулирована. Я не могу понять, это и есть та самая хвалёная демократия, про которую нам всем рассказывали?!», — написал Булычёв в своём телеграм-канале.

В самом сообщении об аннулировании визы конкретных разъяснений не приводится, однако сообщается, что »…виза была аннулирована в соответствии с согласно разделу 221(i) Закона об иммиграции и гражданстве. Это действие было предпринято в связи с тем, что дополнительная информация стала доступной сотруднику консульства после выдачи визы».

Возможно такое решение США связано с позицией Богдана Булычёва в отношении специальной военной операции. В частности, путешественник заявлял, что если его призовут в рамках мобилизации, то он не будет уклоняться от службы и его дом — Россия. Также он посещал оружейную выставку OREL EXPO в Москве, где анонсировал собственный проект по производству экипировки.

Богдан Булычёв участник ряда путешествий, среди которых автомобильная экспедиция из Санкт-Петербурга до Магадана. Также он совершил велоэкспедицию на географический Северный Полюс, став первым в мире человеком, который добрался до него на велосипеде. Булычёв также является членом координационного совета по развитию туризма в Ярославской области.