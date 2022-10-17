Красноярск, , 14:38 — REGNUM В Красноярск в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» прибыла ещё одна партия троллейбусов. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в краевом правительстве, ссылаясь на информацию мэрии Красноярска.

Новые троллейбусы для Красноярска Пресс-служба администрации Красноярска

В депо предприятия городского электрического транспорта доставили три троллейбуса модели «Адмирал 6281» 2022 года выпуска. Всего в краевой центр поступит 12 машин этой модели на сумму 443 млн рублей.

Как отметил руководитель департамента транспорта Максим Силкин, троллейбусы будут поступать в Красноярск поэтапно в течение месяца. Следующая партия ожидается через три дня. «Новыми транспортными средствами мы заменим старые троллейбусы марки «ЗиУ», которые ещё эксплуатируются», — подчеркнул Силкин.

Машины изготовлены «ПК Транспортные системы» в городе Энгельс. В Красноярск их привезли с помощью специальной грузовой техники. Новый электротранспорт способен проделать на автономном ходу не менее 20 км, без прямого контакта с электросетью.

Каждая машина рассчитана на 85 пассажиров, в ней 34 сидячих места. Салон оборудован системой видеонаблюдения, мониторами, зарядками для телефонов и так далее.

Водителям троллейбусов предстоит пройти инструктаж. Планируется, что новые машины выйдут на линию до конца 2022 года.

Напомним, за последние два года для Красноярска в рамках федерального проекта «Чистый воздух» приобретено 50 троллейбусов и 25 трамваев на сумму более 2,4 млрд рублей.

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