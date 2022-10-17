Барышский район, Ульяновская область, , 14:39 — REGNUM В краже пяти овец и одного барана подозревают неработающего ранее судимого 23-летнего жителя Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ульяновской области.

Овцы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В полицию с заявлением о хищении домашних животных обратилась жительница села Смольково Барышского района. Подозрение полицейских пало на жителя Ульяновска, который приехал в село к знакомым. Злоумышленник заранее присмотрел пасущихся в населенном пункте овец. В ночь с 12 на 13 октября он перелез через забор и проник во двор. Мужчина поймал животных, а затем положил их в машину. На следующий день в Ульяновске он продал овец и барана живыми на мясном рынке. Вырученные от продажи деньги были потрачены на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Тукаевском районе Татарии пропали коровы. В полицию с заявлением о хищении скота обратился представитель крестьянско-фермерского хозяйства.

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