Кишинёв, , 14:35 — REGNUM В Молдавии с протестующими еще никогда не поступали так, как при действующем президенте страны Майе Санду. Об этом 17 октября заявил журналистам экс-президент республики Игорь Додон.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал разгром палаточного города протестующих в Кишинёве. Политик отметил, что подобного не было даже, когда в стране был режим бывшего лидера Демократической партии Молдавии, крупного бизнесмена Владимира Плахотнюка, которого в стране называют «олигархом».

«При плохом режиме Плахотнюка наши палатки почти год простояли перед зданием парламента и их никто не трогал. Санду поступает хуже, чем Плахотнюк», — сказал Додон.

Он обвинил президента в построении «полицейского государства». По мнению Додона, это ещё «аукнется» самой Санду.

Напомним, городок протестующих был размещён в Кишинёве 18 сентября партией «Шор», которая объявила бессрочную акцию протеста с требованием отставки Санду и правительства. 16 октября правоохранители снесли палатки и вывезли в неизвестном направлении.

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