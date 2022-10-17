Вильнюс, 17 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Ежегодные учения, в которых будут принимать участие 3,5 тыс. военных и 700 единиц военной техники стран НАТО, стартуют 17 октября на территории Литвы. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба литовского минобороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Международные военные учения «Железный волк 2022 II», организуемые пехотной бригадой сухопутных сил литовской армии, начались в Литве 17 октября», — говорится в сообщении.

Также указывается, что манёвры будут проходить на протяжении двух недель в них, помимо военных Литвы, будут задействованы солдаты из Бельгии, Чехии, ФРГ, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии.

«Всего в учениях будут участвовать около 3500 военных и 700 единиц военной техники — танков, БМП, броневиков, артиллерийских орудий, снабжения и транспорта административного назначения», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семь районов Баренцева моря закрыли для авиаперелётов и движения судов российские военные.