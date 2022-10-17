Дарья Драй,
17 октября 2022, 20:33 — REGNUM Пора золотой осени, наряду с сезоном белых ночей, заслуженно является одним из самых красивых времён года в Северной столице. И всё благодаря великолепным паркам в самом Петербурге и его пригородах, ставшим, как и архитектура, бесценным наследием имперской эпохи.
Девушка в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй © ИА REGNUM
Непростой 2022 год не оказался исключением. Тысячи петербуржцев и гостей города, пока позволяла погода, устремились в городские и пригородные парки за умиротворением и хорошим настроением, наслаждаясь гармонией, создаваемой красотой природы и творениями человека.
Осень в Екатерининском парке Царского Села
Дарья Драй © ИА REGNUM
Золотая осень в Пушкине
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане в Екатерининском парке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Камеронова галерея в Екатерининском парке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Осень в Екатерининском парке Царского Села
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане в Екатерининском парке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Осень в Екатерининском парке Царского Села
Дарья Драй © ИА REGNUM
Осень в Екатерининском парке Царского Села
Дарья Драй © ИА REGNUM
Осень в Екатерининском парке Царского Села
Дарья Драй © ИА REGNUM
Осень в Екатерининском парке Царского Села
Дарья Драй © ИА REGNUM
Золотая осень в Пушкине
Дарья Драй © ИА REGNUM
Камеронова галерея в Екатерининском парке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй © ИА REGNUM
Корреспондент ИА REGNUM побывал в эти дни в Летнем саду, в Екатерининском и других парках Царского Села, полюбовался тем, как люди и животные ловят уже скупые солнечные лучи на фоне золотой листвы, еще держащейся на ветках или устилающей землю желто-красным ковром.
Горожане в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Золотая осень в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Золотая осень в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лощадь в Академическом саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Золотая осень в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лебеди в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лебеди в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Золотая осень в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Добавим, что, по данным синоптиков, после пришедшего 17 октября в Петербургский регион сильного ветра с дождем, к середине недели в Санкт-Петербурге установится более прохладная погода с дневной температурой до +6… +8 гр. Золотая осень заканчивается…