17 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Дарья Драй, , 20:33 — REGNUM Пора золотой осени, наряду с сезоном белых ночей, заслуженно является одним из самых красивых времён года в Северной столице. И всё благодаря великолепным паркам в самом Петербурге и его пригородах, ставшим, как и архитектура, бесценным наследием имперской эпохи.

Девушка в Екатерининском парке осенью Дарья Драй © ИА REGNUM

Непростой 2022 год не оказался исключением. Тысячи петербуржцев и гостей города, пока позволяла погода, устремились в городские и пригородные парки за умиротворением и хорошим настроением, наслаждаясь гармонией, создаваемой красотой природы и творениями человека.

Осень в Екатерининском парке Царского Села Дарья Драй © ИА REGNUM

Золотая осень в Пушкине Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане в Екатерининском парке Дарья Драй © ИА REGNUM

Камеронова галерея в Екатерининском парке Дарья Драй © ИА REGNUM Осень в Екатерининском парке Царского Села Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане в Екатерининском парке Дарья Драй © ИА REGNUM

Осень в Екатерининском парке Царского Села Дарья Драй © ИА REGNUM

Осень в Екатерининском парке Царского Села Дарья Драй © ИА REGNUM

Осень в Екатерининском парке Царского Села Дарья Драй © ИА REGNUM

Осень в Екатерининском парке Царского Села Дарья Драй © ИА REGNUM

Золотая осень в Пушкине Дарья Драй © ИА REGNUM

Камеронова галерея в Екатерининском парке Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушка в Екатерининском парке осенью Дарья Драй © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM побывал в эти дни в Летнем саду, в Екатерининском и других парках Царского Села, полюбовался тем, как люди и животные ловят уже скупые солнечные лучи на фоне золотой листвы, еще держащейся на ветках или устилающей землю желто-красным ковром.

Горожане в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Золотая осень в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Золотая осень в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Лощадь в Академическом саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Золотая осень в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Лебеди в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM Лебеди в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Золотая осень в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что, по данным синоптиков, после пришедшего 17 октября в Петербургский регион сильного ветра с дождем, к середине недели в Санкт-Петербурге установится более прохладная погода с дневной температурой до +6… +8 гр. Золотая осень заканчивается…