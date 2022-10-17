Париж, , 14:35 — REGNUM Группа Stellantis произведет во Франции в ближайшее время 12 электромобилей. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил генеральный директор компании Карлос Таварес на Парижском автосалоне.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы находимся в процессе придания убедительности этой траектории, которую мы для себя установили, а именно: получить два миллиона электромобилей, произведенных во Франции в 2030 году», — приветствовал президент Франции.

«К 2026–2027 годам мы уже получили один миллион. Мы будем там, чтобы сделать Францию ​​​​великой автомобильной страной завтрашнего дня», — продолжил Эммануэль Макрон.

Франко-итало-американская группа Stellantis, в частности, уже произвела электрические DS3 и Opel Mokka в Ивелин. Все французские предприятия Stellantis теперь электрифицированы, и их производство позволит компании стать углеродно-нейтральной в 2038 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал к «освобождению топливных складов и нефтеперерабатывающих заводов», заблокированных общественным движением почти на три недели.

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