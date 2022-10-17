Белград, 17 октября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. При формировании нового правительства Сербии возможны неожиданные кадровые решения. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 17 октября.

Kt.gov.rs Анна Брнабич

По ее словам, это будет правительство, которое «будет бороться за независимость Сербии, защиту национальных интересов», и которое вместе с президентом Александром Вучичем будет работать над тем, чтобы страна, вопреки вызовам, сохранила тренд экономического роста.

«Будущие министры должны быть смелыми, они не должны бояться давления и не должны терять из виду, что мы в правительстве для того, чтобы работать в интересах нашей страны», — рассказала Брнабич в эфире телеканала Happy.

Премьер-министр Сербии добавила, что новое правительство будет сформировано до 1 ноября.

Напомним, что ранее министр энергетики Зорана Михайлович обвинила министра внутренних дел Александра Вулина в лицемерном отношений к вопросу евроинтеграции Сербии и призвала его покинуть правящую коалицию.