Париж, , 14:32 — REGNUM Национальный союз журналистов Франции обратился к правительству страны с просьбой активизировать усилия по «эвакуации афганских журналистов». Ссылаясь на обязательства президента Франции, организация заявляет, что поддержка, оказанная Парижем афганским журналистам, была недостаточной по сравнению с тем, что сделали некоторые европейские страны.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, 12–14 октября Национальный союз французских журналистов провёл конгресс в Лионе. По результатам встречи союз направил французским властям предложение с просьбой оставаться верными своим обязательствам в отношении эвакуации афганских журналистов.

Союз подчеркнул, что Франция должна принять незамедлительные меры по урегулированию ситуации с афганскими журналистами.

Организация охарактеризовала положение журналистов в Афганистане как тяжёлое и заявила, что многие журналисты лишены возможности заниматься своей деятельностью и регулярно меняют свои тайные места проживания.

Союз заявил, что на данный момент 64 журналиста въехали во Францию при его поддержке, а ещё 30 журналистов, включённых в список этого союза, отправились в Германию и Канаду.

Национальный союз французских журналистов добавил, что ряд афганских журналистов ожидают получения французских виз в третьих странах. Согласно статистике организации, в это число входят 174 человека в Пакистане и 81 человек в Иране.

Согласно заявлению Национального союза журналистов Франции, в последние дни отменён приём заявлений от журналистов, обращающихся за французскими визами, в посольстве в Тегеране.

Критикуя процесс эвакуации афганских журналистов Францией, организация заявила, что процесс получения визы в третьих странах сложен и противоречит обещанию президента Эммануэля Макрона поддерживать афганских журналистов.

Национальный союз французских журналистов — крупнейший союз поддержки СМИ в стране.

С возвращением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и удушающими условиями многие афганские журналисты покинули страну и переехали в разные страны мира. Некоторые также ждут возможности проследовать в конечный пункт назначения в разных уголках мира. С другой стороны, многие журналисты застряли в Афганистане и пытаются найти способ бежать от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно арестовывали и пытали журналистов под разными предлогами.